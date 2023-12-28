Малкин сделал дубль в матче с «Айлендерс». У него 13+16 в 33 играх

Форвард «Питтсбурга» набрал 29-е (13+16) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 33 игры. Сегодня за 17:48 (4:37 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 38% выигранных вбрасываний (3 из 8), полезность – «плюс 2».