А не пора ли вам жить вместе? Как понять, что самое время переехать к любимому

Вопрос о совместной жизни рано или поздно возникает у большинства пар. Для одних переезд становится логичным продолжением отношений, для других — серьёзным испытанием, которое помогает понять, насколько партнёры готовы к общему будущему.
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