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Царьград

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Мэр Самары Елена Лапушкина проверила процесс модернизации теплосетей

Мэр Самары Елена Лапушкина проверила процесс модернизации теплосетей

Она побывала на нескольких объектах, где проходит техническое перевооружение тепловых сетей.Мэр Самары Елена Лапушкина проверила, как проходит процесс модернизации тепловых сетей.

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