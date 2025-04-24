"Ъ": фабрика-кухня ГК «Конкорд» перешла структурам Года Нисанова и Зараха Илиева

Группа компаний "Конкорд", основанная Евгением Пригожиным, продала фабрику-кухню в селе Кленово в Новой Москве структурам, связанным с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРН.