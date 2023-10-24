После запуска тактового движения электричек в Петербурге вырос пассажиропоток на 30%

В настоящее время обсуждается возможность запуска «такта» до Красного Села. Запуск тактовых электричек с интервалом движения в 15 минут стал причиной роста пассажиропотока на 15% по сравнению с 2022 годом и на 30% — с 2019.
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