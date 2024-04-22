В Екатеринбурге из-за репетиции парада Победы перекроют автомобильное движение

Во вторник, 23 апреля, в Екатеринбурге будет ограничено движение по нескольким участкам улиц Дорожной и Новосибирской в рамках подготовки к проведению парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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