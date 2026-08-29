Посол Андрей Белоусов заявил, что Запад использует военные угрозы для сохранения доминирования. Россия увеличила запасы современного оружия, в то время как США и их союзники стремятся к военному превосходству, разрабатывая передовые технологии.
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