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Царьград

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МИД России заявил о военной угрозе от Запада для сохранения доминирования

МИД России заявил о военной угрозе от Запада для сохранения доминирования

Посол Андрей Белоусов заявил, что Запад использует военные угрозы для сохранения доминирования. Россия увеличила запасы современного оружия, в то время как США и их союзники стремятся к военному превосходству, разрабатывая передовые технологии.

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