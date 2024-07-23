Залужный в первой речи в качестве посла призвал Запад отказаться от ряда свобод

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины в ходе своего первого публичного выступления в качестве украинского посла в Лондоне призвал жителей западных государств временно отказаться от ряда свобод.
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