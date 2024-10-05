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  • Собака
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НАТО скорее пополнится геями, чем украинцами

НАТО скорее пополнится геями, чем украинцами

Матёрый русофоб и бывалый аппаратчик: чего ждать от нового генсека альянса Дмитрий Родионов На фото: генсек НАТО, экс-премьер-министр Нидерландов (Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов Россия не считает, что политика НАТО существенно изменится с приходом нового генсека, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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