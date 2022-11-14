В семи городах пройдут концерты в рамках федеральной программы «Мы — Россия»

В середине ноября 2022 года два известных творческих коллектива — Государственное бюджетное учреждение «Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» (Махачкала) и Рязанский государственный академический русский народный хор им.
В середине ноября 2022 года два известных творческих коллектива — Государственное бюджетное учреждение «Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» (Махачкала) и Рязанский государственный академический русский народный хор им.
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