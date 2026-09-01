Каркасные бани под ключ: что важно знать перед заказом строительства

Когда речь заходит о собственной бане, большинство владельцев загородных участков представляют себе основательный сруб из бревна или бруса, который будет служить десятилетиями.
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