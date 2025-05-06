Ревматолог Степанова: болезнь Бехтерева поражает молодых мужчин

Речь о возрасте от 20 до 40 лет Анкилозирующий спондилоартрит — это хроническое прогрессирующее воспалительное заболевание осевого скелета с поражением крестцово-подвздошных сочленений и межпозвонковых суставов.
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