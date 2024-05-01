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Опубликованы свежие фото генерала Суровикина: После слухов о возвращении на СВО - в должности замминистра

Опубликованы свежие фото генерала Суровикина: После слухов о возвращении на СВО - в должности замминистра

В преддверии инаугурации президента, когда вся страна ожидает рокировок в министерских креслах, а слухи, подкрепляемые инсайдерами, сообщают о возвращении генерала Сергея Суровикина в зону СВО в должности нового замминистра обороны, сам "генерал Армагеддон" внезапно для всех выходит из тени – в сети опубликованы новые его фотография из Африки.

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