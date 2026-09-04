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Из-за аварии на ЛЭП в Алматы ограничат движение на участке двух улиц

Из-за аварии на ЛЭП в Алматы ограничат движение на участке двух улиц

В Алматы с 4 по 13 сентября 2026 года временно ограничат движение автотранспорта на участке улиц Центральная и Талды — от улицы Какимбека Салыкова до улицы Жангир Хана, передает inAlmaty.

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