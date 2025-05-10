«Как можно дальше»: ЕС станет новой жертвой украинского режима

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто© РИА Новости / Алексей Майшев Европейские политики делают все возможное, чтобы не допустить завершения конфликта на Украине из-за страха перед последствиями своих решений, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.