«Как можно дальше»: ЕС станет новой жертвой украинского режима

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто© РИА Новости / Алексей Майшев Европейские политики делают все возможное, чтобы не допустить завершения конфликта на Украине из-за страха перед последствиями своих решений, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.
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