Главы МИД Индии и Бельгии обсудили развитие отношений

Индия и Бельгия договорились сосредоточились на путях укрепления сотрудничества в области торговли, инвестиций, обороны, полупроводников и цифровизации глава МИД Субраманьян Джайншанкар и его бельгийский коллега Максим Прево 3 марта на совместной встрече, сообщил индийский дипломат в соцсети Х.