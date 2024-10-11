Дело возбуждено после стрельбы по авто с сотрудником центра "Э" в Ингушетии

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбуждено после стрельбы неизвестными по автомобилю, в котором находился сотрудник центра "Э", сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.