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Марк Аллен, Джон Хиггинс и Лука Бресель продолжают борьбу за титул на турнире Welsh Open 2024

Марк Аллен, Джон Хиггинс и Лука Бресель продолжают борьбу за титул на турнире Welsh Open 2024

Марк Аллен победил Сы Цзяхой, Роберт Милкинс разгромил Дэвида Гилберта, Джон Хиггинс обыграл Райана Дэя, Марк Уильямс потерпел поражение от Энтони МакГилла, Мэттью Селт с комфортом одержал победу над Дуэном Джонсом, Нил Робертсон проиграл Рики Уолдену в 1/16 финала, а Лука Бресель, Аарон Хилл, Энтони Хэмилтон, Джек Джонс, Доминик Дэйл и Стен Муди выиграли свои матчи во втором раунде на турнире Welsh Open 2024, сообщает WST.

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