В Калужской области несколько человек пострадали в ДТП

Несколько человек пострадали в БМВ, которая вылетела с дороги и въехала в отбойник возле деревни Фокино в Износковском районеНесколько человек пострадали в БМВ, которая вылетела с дороги и въехала в отбойник возле деревни Фокино в Износковском районе.