В Калужской области несколько человек пострадали в ДТП

Несколько человек пострадали в БМВ, которая вылетела с дороги и въехала в отбойник возле деревни Фокино в Износковском районеНесколько человек пострадали в БМВ, которая вылетела с дороги и въехала в отбойник возле деревни Фокино в Износковском районе.
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