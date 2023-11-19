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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Гэри Пэйтона II растяжение мышцы стопы. Ему предстоит повторное обследование

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II получил растяжение мышцы левой стопы, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс со ссылкой на организацию.

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