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Сэм Альтман всё ещё пытается вернуть себе пост гендиректора OpenAI Переход Сэм...

Сэм Альтман всё ещё пытается вернуть себе пост гендиректора OpenAI Переход Сэм...

Сэм Альтман всё ещё пытается вернуть себе пост гендиректора OpenAIПереход Сэма Альтмана (Sam Altman) в Microsoft после его неожиданного увольнения из OpenAI ещё не завершён, а значит, ставить точку в этой истории слишком рано.

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