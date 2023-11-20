Сэм Альтман всё ещё пытается вернуть себе пост гендиректора OpenAI Переход Сэм...

Сэм Альтман всё ещё пытается вернуть себе пост гендиректора OpenAIПереход Сэма Альтмана (Sam Altman) в Microsoft после его неожиданного увольнения из OpenAI ещё не завершён, а значит, ставить точку в этой истории слишком рано.
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