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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Турагент Клевицкая назвала плюсы путешествий на автобусе

Турагент Клевицкая назвала плюсы путешествий на автобусе

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая считает, что на сегодняшний день автобусные туры больше всего подходят для школьников и людей пожилого возраста.

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