Бывший глава «Роскосмоса» Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области. Об этом говорится в указе губернатора Александра Цыбульского, опубликованного на официальном портале региона.
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