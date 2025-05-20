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Бывший глава «Роскосмоса» Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Бывший глава «Роскосмоса» Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области. Об этом говорится в указе губернатора Александра Цыбульского, опубликованного на официальном портале региона.

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