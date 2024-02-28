Пленный украинец заявил, что приятно удивлен темпами восстановления Мариуполя

Особую экскурсию в возрожденный Мариуполь устроили наши военнослужащие для пленного украинца. Андрею показали город, который спустя два года после освобождения не узнать - повсюду сверкающие свежей краской фасады, новенькие тротуары и детские площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии