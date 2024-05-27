Международный День Соседей – милый и почти домашний праздник, который отмечают во всем мире с 1999 года.
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Международный День Соседей – милый и почти домашний праздник, который отмечают во всем мире с 1999 года.