Песочная "магия" творится в школе Подъяпольского для гармоничного развития детей

Развитие креативности, решение психологических трудностей, коррекция педагогической запущенности: это и многое другое дает учащимся школы №14 Подъяпольского в Приморье новая творческая студия рисования песком "Песочная магия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии