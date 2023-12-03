Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    В банках тоже есть мошенники,помимо других.Более 10 миллионо...
  • ольга волкова
    Как повезло ребятам, что у них такой учитель.Это дорогого стоит.Сама бабушка,но с благодарностью вспоминаю свою учите...Ящики для гуманит...
  • Boris Borisov
    Потому, что дома надо праздновать, дома ! А не дачи снимать !"Праздник резко н...

Песочная "магия" творится в школе Подъяпольского для гармоничного развития детей

Песочная "магия" творится в школе Подъяпольского для гармоничного развития детей

Развитие креативности, решение психологических трудностей, коррекция педагогической запущенности: это и многое другое дает учащимся школы №14 Подъяпольского в Приморье новая творческая студия рисования песком "Песочная магия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх