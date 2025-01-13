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Аксенов: В Крыму усилены оборонные меры по поручению Путина

Аксенов: В Крыму усилены оборонные меры по поручению Путина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о максимальных мерах безопасности и обороны, введённых в регионе по поручению президента России Владимира Путина.

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