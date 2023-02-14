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Главным качеством на сайте знакомств россиянки назвали совпадение политических взглядов

Главным качеством на сайте знакомств россиянки назвали совпадение политических взглядов

Актуальная повестка пробралась и сюда! Сколько исследований написано учеными разных отраслей о том, что женщины считают главным в мужчинах и на что обращают внимание, когда соглашаются или не соглашаются идти с ними (то есть с нами) на свидание.

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