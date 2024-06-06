В Красноярском крае полицейские познакомили школьников и их родителей со своей службой

В день празднования 306-летия со дня образования полиции в России автоинспекторы провели экскурсию для ребят и их родителей, сотрудников Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю, и рассказали об истории службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии