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Маск назвал сроки назначения нового гендиректора Twitter

Маск назвал сроки назначения нового гендиректора Twitter

Социальная сеть Twitter может получить нового главного исполнительного директора к концу текущего года, заявил владелец компании, миллиардер южноафриканского Илон Маск, выступая виртуально 15 февраля на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

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