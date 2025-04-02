Олег Смирнов: Есть один самолет, за которым весь мир к нам в очередь встанет. Но мы свой козырь не используем

Возможное возвращение Boeing на российский рынок должно подстегнуть авиапром, чтобы опять не оказаться у разбитого корыта Георгий Смирнов На фото: самолёт-амфибия Бе-200 (Фото: Ольга Соколова/Global Look Press) Материал комментируют: Олег Смирнов Задача государства заключается в формировании правил игры таким образом, чтобы отечественные авиакомпании были заинтересованы покупать российские самолеты, а не Boeing, заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «Эксперту», отвечая на вопрос о влиянии возможной отмены санкций на доработку МС-21 и «Суперджета».