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Культурология.рф

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История и археология: Отказался от золотой медали, женился на японке и уехал в Канаду: Как живёт «прекрасный принц» советского одиночного катания Сергей Четверухин

История и археология: Отказался от золотой медали, женился на японке и уехал в Канаду: Как живёт «прекрасный принц» советского одиночного катания Сергей Четверухин

Его называли «прекрасным принцем» советского одиночного катания и возлагали на него надежды. До Сергея Четверухина ни один советский фигурист даже не мог приблизиться к пьедесталу почёта на мировых первенствах, а он взошёл на него.

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