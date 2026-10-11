История и археология: Отказался от золотой медали, женился на японке и уехал в Канаду: Как живёт «прекрасный принц» советского одиночного катания Сергей Четверухин

Его называли «прекрасным принцем» советского одиночного катания и возлагали на него надежды. До Сергея Четверухина ни один советский фигурист даже не мог приблизиться к пьедесталу почёта на мировых первенствах, а он взошёл на него.
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