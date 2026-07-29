Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Евросоюз требует: Выгнать российский бизнес из Армении и подавить тех, кто против

Евросоюз требует: Выгнать российский бизнес из Армении и подавить тех, кто против

Не успел Пашинян положить "трубку' после неутешительного разговора с президентом России, как ему позвонили по другой, брюссельской линии и не стесняясь в выражениях объяснили где теперь его место и почему он не должен больше так делать.

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