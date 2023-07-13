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Умерла 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова

Умерла 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова

Стало известно о смерти актрисы Ларисы Маршаловой, которая 12 июля скончалась в возрасте 44 лет. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на Театр-студию киноактера в Минске.

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