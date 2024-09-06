В КДК заявили, что на матче между "Пари НН" и "Краснодаром" не обеспечили безопасность

Клуб из Нижнего Новгорода оштрафовали на 150 тыс. рублей.Во время проведения матча Кубка России между командами "Пари НН" и ФК "Краснодар" около 50 человек, одетых в жилетки стюардов, не смогли предоставить свои удостоверения.
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