В КДК заявили, что на матче между "Пари НН" и "Краснодаром" не обеспечили безопасность

Клуб из Нижнего Новгорода оштрафовали на 150 тыс. рублей.Во время проведения матча Кубка России между командами "Пари НН" и ФК "Краснодар" около 50 человек, одетых в жилетки стюардов, не смогли предоставить свои удостоверения.