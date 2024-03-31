Ил-114-300 возобновляет программу летных испытаний

Фото: ОАК Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО «ОАК» - ЛАЗ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии