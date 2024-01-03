Владимир Чистяков, Владимир Мухин и Екатерина Алехина — кто привел их в гастрономию

Как гуру ресторанного рынка столицы оказались в профессии, Каким был их первый опыт в гастрономии и как с тех пор изменился гастрорынок? Отвечают шеф-повары Андрей Шмаков, Владимир Чистяков, Владимир Мухин, Евгений Викентьев, Екатерина Алехина.
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