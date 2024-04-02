Совбез ООН рассмотрит требование Ирана осудить израильский удар по Дамаску

АндрейБорков

Это вообще нечто! Как Израиль мог нанести удар по ДИПОЛОМАТИЧЕСКОМУ ОБЪЕКТУ другой страны на территории третей страны? Это прямое и явное НАРУШЕНИЕ ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ. Территория посольства, консульства, дипломатического представительства является ТЕРРИТРРИЕЙ ГОСУДАРСТВА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ! То есть удар по дипломатической миссии Ирана в Сирии это не что иное как АГРЕССИЯ со стороны Израиля, то есть фактически это ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ ИЗРАИЛЕМ ИРАНУ!!!! Иран все правильно делает, сначала этот акт агрессии рассмотрит ООН, по херу какое решение будет принято, главное - РАССМОТРИТ СЛУЧИВШЕЕСЯ. А далее - Иран будет иметь полное право и моральное и юридическое на отражение израильской агрессии. И самое главное - виновником того, что может случиться будет Израиль, а случиться может то, что Израиль прекратит свое существование, при чем насильственно и при непосредственном участии Ирана. Иран будет прав, что бы и кто бы не говорил, не заявлял, не болтал.