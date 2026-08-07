В Кузбассе транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажира за деструктивное поведение на борту воздушного судна

В линейный пункт полиции в аэропорту города Новокузнецка поступило сообщение от диспетчера о том, что по прибытию рейса, вылетевшего из Санкт - Петербурга, представитель авиакомпании отказал одному из пассажиров в перелете из-за неадекватного поведения.