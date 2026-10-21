МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие войск связи бригады управления 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" удостоены государственных и ведомственных наград за обеспечение устойчивой связи на линии боевого соприкосновения.
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