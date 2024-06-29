Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом

оя

олег яковук

Почему наши ченовники все время оправдываються . Какое им всем дело кто нам помогает и чем. Они хохлам в открытую помогают и оружием и инструкторы там присутствуют и наемники. Если Северная Корея хочет и может помочь нам в чем-то почему мы должны отказываться. Страна и так под санкциями, а так может немного подзаработать