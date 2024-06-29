Южнокорейские, турецкие, американские и немецкие издания, вышли с материалами о том, что северокорейские братья уже пакуют инвентарь и в июле садятся на поезд, который домчит их до наших малых российских земель.
Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом
Комментарии
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оя
олег яковук
Почему наши ченовники все время оправдываються . Какое им всем дело кто нам помогает и чем. Они хохлам в открытую помогают и оружием и инструкторы там присутствуют и наемники. Если Северная Корея хочет и может помочь нам в чем-то почему мы должны отказываться. Страна и так под санкциями, а так может немного подзаработать
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12 час.
Александр
В открытую или под прикрытием, какая разница?
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10 час.
Геннадий Бережнов
Пишут про 5 отборных бригад, главное в том кто первый напишет, а остальное потом исправим!
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1 час.
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