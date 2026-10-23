Утром 23 октября Краснодар окутал густой туман, заметно ухудшивший видимость на улицах города. Подобные атмосферные явления характерны для середины осени, однако название «радиационный туман», которое всё чаще встречается в прогнозах погоды, вызывает у жителей закономерные вопросы.