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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден готов играть за «Филадельфию», пока его не обменяют

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден не собирается бойкотировать матчи команды. Запросивший обмен Харден готов играть за «Сиксерс», пока его не отправят в другой клуб.

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