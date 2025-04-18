В подземном храме в зоне СВО освятили куличи для группировки «Центр» на передовой

ЛУГАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Освящение куличей для военнослужащих группировки войск «Центр», находящихся на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, состоялось в одном из полевых подземных храмов, передает корреспондент ТАСС.
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