В Крыму не хватает выгульных площадок для собак

В Крыму действуют дополнительные региональные требования к выгулу домашних животных. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» напомнила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.
В Крыму действуют дополнительные региональные требования к выгулу домашних животных. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» напомнила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.
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