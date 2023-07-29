ВЕСТИ КРЫМ

611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дима Иванов
    Только другие маршрутчики ездят как хотят.Весь гортранс оборзевший. Ждут наполнения салона пассажирами,длительные ост...«Крымтроллейбус» ...
  • ЧилиИвано
    Не мужчине, а выродку - надо называть вещи своими именами, не путать грешное с праведным.Военнослужащий, к...
  • Гость
    К стенке гада.Военнослужащий, к...

В Крыму не хватает выгульных площадок для собак

В Крыму не хватает выгульных площадок для собак

В Крыму действуют дополнительные региональные требования к выгулу домашних животных. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» напомнила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх