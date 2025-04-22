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JCI: лекарство от меланомы сократило фиброз легких у мышей на 60%

JCI: лекарство от меланомы сократило фиброз легких у мышей на 60%

Американские ученые из Тулейнского университета обнаружили, что препарат ипилимумаб, применяемый против меланомы и других видов рака, может стать ключом к лечению идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) — неизлечимой болезни, приводящей к летальному исходу 50% пациентов за три года.

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