JCI: лекарство от меланомы сократило фиброз легких у мышей на 60%

Американские ученые из Тулейнского университета обнаружили, что препарат ипилимумаб, применяемый против меланомы и других видов рака, может стать ключом к лечению идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) — неизлечимой болезни, приводящей к летальному исходу 50% пациентов за три года.
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