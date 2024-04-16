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Закон, порядок, государство

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На Сахалине полицией направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с муниципальным грантом

По версии следствия, фигурант обратился к своей знакомой с просьбой зарегистрировать его в своей квартире и дать разрешение указывать в документах данный адрес как место его фактического проживания.

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