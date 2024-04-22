Симоньян: конфликты выгодны американскому конгломерату «жирных котов»

Соединенными Штатами управляет конгломерат «жирных котов». Им супервыгодны вооруженные конфликты, которые страна никогда не остановит, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».