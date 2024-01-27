Американский ОрёлЬ говорит о готовности защитить весь мир, но на деле не может защитить даже собственное гнездо ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Федеральная власть в Штатах не устаёт играть мускулами перед избирателями и регулярно сообщать о своей крутизне всему миру.
Американский ОрёлЬ и не заметил, как из его гнезда посыпались яйца
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Когда одна империя спит и видит разрушение другой, со временем сама падет от напора варваров и от эрозии собственной морали. Спокойно и методично занимаемся собой, а труп врага, не рано и не поздно, а вовремя проплывет мимо нас.
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11 час.
карюкалов вячеслав
Аксиома.
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10 час.
ЖМ
Женя Мукажанов
Это точно
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4 час.
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