Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Американский ОрёлЬ и не заметил, как из его гнезда посыпались яйца

Американский ОрёлЬ и не заметил, как из его гнезда посыпались яйца

Американский ОрёлЬ говорит о готовности защитить весь мир, но на деле не может защитить даже собственное гнездо ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Федеральная власть в Штатах не устаёт играть мускулами перед избирателями и регулярно сообщать о своей крутизне всему миру.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Когда одна империя спит и видит разрушение другой, со временем сама падет от напора варваров и от эрозии собственной морали. Спокойно и методично занимаемся собой, а труп врага, не рано и не поздно, а вовремя проплывет мимо нас.
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Это точно
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