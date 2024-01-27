Американский ОрёлЬ и не заметил, как из его гнезда посыпались яйца

Валерий Евстафьев

Когда одна империя спит и видит разрушение другой, со временем сама падет от напора варваров и от эрозии собственной морали. Спокойно и методично занимаемся собой, а труп врага, не рано и не поздно, а вовремя проплывет мимо нас.