В Москве открылась выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»

В Центре «Зотов» открылась выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Она собирала в Москве рекордное количество произведений великой пары русского авангарда, в том числе никогда прежде не демонстрировавшиеся работы.
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